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В Сретенском районе Забайкалья введен режим ЧС из-за лесных пожаров
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В Сретенском районе Забайкалья введен режим ЧС из-за лесных пожаров 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 24 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник в Сретенском районе Забайкальского края из-за роста лесных пожаров. Соответствующее постановление районной администрации опубликовано на официальном портале региона.
"Учитывая ситуацию, связанную с осложнением обстановки в районе и вызванную ростом количества лесных пожаров, администрация района постановила ввести на его территории режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.
Ранее во вторник пресс-служба регионального Минприроды сообщила, что на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 20 пожаров на площади 1,93 тыс. га. За сутки их площадь увеличилась более чем в 4,5 раза. В ближайшие дни ситуацию может осложнить сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. На территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах. Ранее во вторник режим ЧС был введен в лесах Могочинского района края.
Сретенский район расположен в центральной части Забайкальского края. Здесь живут свыше 21,5 тыс. человек. Административный центр района — город Сретенск на реке Шилка.
ТАСС: последние новости
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