В Сретенском районе Забайкалья введен режим ЧС из-за лесных пожаров

ЧИТА , 24 апреля. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник в Сретенском районе Забайкальского края из-за роста лесных пожаров. Соответствующее постановление районной администрации опубликовано на официальном портале региона.

"Учитывая ситуацию, связанную с осложнением обстановки в районе и вызванную ростом количества лесных пожаров, администрация района постановила ввести на его территории режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.

Ранее во вторник пресс-служба регионального Минприроды сообщила, что на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 20 пожаров на площади 1,93 тыс. га. За сутки их площадь увеличилась более чем в 4,5 раза. В ближайшие дни ситуацию может осложнить сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. На территории всех муниципалитетов региона объявлен особый режим. Местные власти ввели ограничения на пребывание людей в лесах. Ранее во вторник режим ЧС был введен в лесах Могочинского района края.