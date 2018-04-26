Почему решили отремонтировать взлётно-посадочную полосу в аэропорту Нальчи

Как сообщили в аэропорту столицы Кабардино-Балкарии, взлётно-посадочную полосу пришлось ремонтировать, поскольку одна из авиакомпаний в начале апреля приостановила свои рейсы в Нальчик

Руководители компании сочли полосу не совсем безопасной из-за частичного разрушения полотна.

Из-за ремонта на несколько дней отменили и рейсы других авиакомпаний. Полосу быстро привели в порядок, и комиссия Росавиации после проверки разрешила нальчикскому аэропорту принимать воздушные суда.

«Рейсы по всем направлениям мы возобновили, новые не добавились», — сообщили в аэропорту «Нальчик».