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Почему решили отремонтировать взлётно-посадочную полосу в аэропорту Нальчи
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Почему решили отремонтировать взлётно-посадочную полосу в аэропорту Нальчи 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в аэропорту столицы Кабардино-Балкарии, взлётно-посадочную полосу пришлось ремонтировать, поскольку одна из авиакомпаний в начале апреля приостановила свои рейсы в Нальчик.
Руководители компании сочли полосу не совсем безопасной из-за частичного разрушения полотна.
Из-за ремонта на несколько дней отменили и рейсы других авиакомпаний. Полосу быстро привели в порядок, и комиссия Росавиации после проверки разрешила нальчикскому аэропорту принимать воздушные суда.
«Рейсы по всем направлениям мы возобновили, новые не добавились», — сообщили в аэропорту «Нальчик».
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