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Аэропорт Нальчика устранил выявленные транспортной прокуратурой нарушения
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Аэропорт Нальчика устранил выявленные транспортной прокуратурой нарушения 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт города Нальчика устранил нарушения, связанные с содержанием взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые выявила транспортная прокуратура. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в Южной транспортной прокуратуре.
"Нальчикской транспортной прокуратурой в ходе проверки аэропорта Нальчик были выявлены нарушения Федеральных авиационных правил …, связанные с ненадлежащим содержанием искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы аэродрома, в связи с чем генеральному директору ООО «Аэрокомплекс» (оператор аэропорта) внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Аэропорт работает в штатном режиме", — сказали в ведомстве.
Как сообщалось, с 7 по 9 апреля в аэропорту проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт осуществлялся в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились.
Как ранее сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев, комиссия после проверки взлетно-посадочной полосы аэропорта разрешила ему принимать самолеты.
За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.
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