Аэропорт Нальчика устранил выявленные транспортной прокуратурой нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. / ТАСС /. Международный аэропорт города Нальчика устранил нарушения, связанные с содержанием взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые выявила транспортная прокуратура. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в Южной транспортной прокуратуре.

"Нальчикской транспортной прокуратурой в ходе проверки аэропорта Нальчик были выявлены нарушения Федеральных авиационных правил …, связанные с ненадлежащим содержанием искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы аэродрома, в связи с чем генеральному директору ООО «Аэрокомплекс» (оператор аэропорта) внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Аэропорт работает в штатном режиме", — сказали в ведомстве.

Как сообщалось, с 7 по 9 апреля в аэропорту проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт осуществлялся в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились.

Как ранее сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев , комиссия после проверки взлетно-посадочной полосы аэропорта разрешила ему принимать самолеты.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.