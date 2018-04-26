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Акции в память жертв Чернобыльской катастрофы проходят сегодня в России
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Акции в память жертв Чернобыльской катастрофы проходят сегодня в России 

Авторадио 26 апреля 2018
Фото: ИноСМИ
Взрыв на АЭС произошел 26 апреля 1986 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий аварии погибли до четырех тысяч человек. После Чернобыльской катастрофы Россия стала ведущей страной в сфере атомной безопасности. Об этом рассказал агентству ТАСС главный редактор портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев:
«В случае аварии, например, такой, которая произошла на Фукусиме, топливо расплавляется и начинает прожигать фундамент. Сейчас Россия строит блоки, где на всех реакторах стоят ловушки расплава топлива. Также были разработаны системы пассивной безопасности — пассивный отвод тепла, автоматический сброс воды в реактор. Также современные станции защищены от падения самолета, такого как, например, пикирующий Boeing-747 с полным баком горючего».
С 2012 года 26 апреля в России объявили Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
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