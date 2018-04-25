В Приамурье временно приостановили внутренние авиаперевозки 

Вся воздушная техника задействована для тушения природных пожаров. За сутки в регионе было зафиксировано 27 очагов, справиться пока удалось только с девятью. Горит уже 80 тысяч гектаров леса. С трех сторон пламенем окружен Благовещенск — горят дачные поселки и участки с сухой травой. Работе пожарных мешает сильный ветер. Амурские СМИ пишут, что на севере Благовещенска местные жители начали сами тушить природный пожар, который угрожал их домам. Первые спасательные расчеты подоспели лишь спустя полчаса, поскольку были заняты на других вызовах. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие около тысячи человек и свыше 150 единиц техники, в том числе вертолеты министерства обороны. Самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе, где пылает Хинганский заповедник. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшении обстановки.