Число природных пожаров в России растет 

За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 20 тысяч гектаров. В Амурской области пришлось вводить режим ЧС — в одном только этом регионе территория, охваченная пламенем, такая же как во всех областях России, вместе взятых. Тревожные сводки поступают по заповеднику в Приамурье. Там стихия уничтожила 15 тысяч гектаров. Сотрудники МЧС ликвидируют пламя в Забайкалье, где обещают сильный ветер, что может осложнить пожарную обстановку. К регионам, где сдерживают наступление стихии, присоединился Крым: там пострадал Ялтинский горнолесной заповедник, отмечает Первый канал.