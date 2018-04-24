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Число природных пожаров в России растет
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Число природных пожаров в России растет 

Авторадио 1 час назад
За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 20 тысяч гектаров. В Амурской области пришлось вводить режим ЧС — в одном только этом регионе территория, охваченная пламенем, такая же как во всех областях России, вместе взятых. Тревожные сводки поступают по заповеднику в Приамурье. Там стихия уничтожила 15 тысяч гектаров. Сотрудники МЧС ликвидируют пламя в Забайкалье, где обещают сильный ветер, что может осложнить пожарную обстановку. К регионам, где сдерживают наступление стихии, присоединился Крым: там пострадал Ялтинский горнолесной заповедник, отмечает Первый канал.
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