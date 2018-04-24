Число природных пожаров в России растет

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Дожди подтопили более 200 приусадебных участков и разрушили дороги под Новгородом

Масштабные учения МЧС по предотвращению половодья начались во всех регионах РФ

Шестнадцать населенных пунктов отрезаны водой в 4 регионах ЦФО и ПФО - МЧС