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Паводки ударят по терм районом Ленобласти с новой силой
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Паводки ударят по терм районом Ленобласти с новой силой 

Ivyborg.ru 19 минут назад
Вероятность значительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий и дорог прогнозируется в Тихвинском и Волховском районах, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
По информации спасателей, повышенный уровень воды остаётся в реках Тихвинка рядом с деревней Горелуха и в самом Тихвине, а также в Новоладожском канале под Свирицей.
Снижению уровня воды в реках района препятствует устойчивый северный ветер, который затрудняет полноценное прохождение устьев рек, впадающих в Ладожское озеро.
Напомним, ранее МЧС Ленобласти предупреждало, что в трех районах региона — Тихвинском, Тосненском и Волховском — уровень воды на гидропостах подобрался к критическим отметкам. Специалисты МЧС также рассказали ivbg.ru как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями.
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