Паводки ударят по терм районом Ленобласти с новой силой

Вероятность значительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий и дорог прогнозируется в Тихвинском и Волховском районах, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области

По информации спасателей, повышенный уровень воды остаётся в реках Тихвинка рядом с деревней Горелуха и в самом Тихвине , а также в Новоладожском канале под Свирицей.

Снижению уровня воды в реках района препятствует устойчивый северный ветер, который затрудняет полноценное прохождение устьев рек, впадающих в Ладожское озеро.

Напомним, ранее МЧС Ленобласти предупреждало, что в трех районах региона — Тихвинском, Тосненском и Волховском — уровень воды на гидропостах подобрался к критическим отметкам. Специалисты МЧС также рассказали ivbg.ru как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями.