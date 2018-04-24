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Мужчину, закурившего на борту самолета, столичные полицейские привлекли к административной ответственности
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Мужчину, закурившего на борту самолета, столичные полицейские привлекли к административной ответственности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Командир самолета принял решение прервать рейс из-за пассажира, нарушившего правила перелета.
Сотрудники правоохранительных органов Москвы, как стало известно, привлекли к административной ответственности мужчину, который курил в самолете. Рейс следовал по маршруту «Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург», но пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в столице.
— Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелета, доставлен в дежурную часть отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково, — рассказала Ирина Волк, представитель ведомства.
По словам представителя МВД РФ, 54-летний мужчина 23 апреля курил во время перелета в туалете пассажирского самолета.
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