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Из-за ростовского курильщика пилотам пришлось вынужденно посадить самолет
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Из-за ростовского курильщика пилотам пришлось вынужденно посадить самолет 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Самолет, следовавший из донской столицы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Москве. Пилоты изменили маршрут по причине небольшого происшествия — один из пассажиров закурил на борту.
Инцидент случился в минувший понедельник около 22:00. После того, как экипаж понял, что из туалета идет табачный дым, было принято решение посадить лайнер в аэропорту Внуково.
— Нарушителем оказался 54-летний ростовчанин, — рассказали в пресс-службе МВД России. — После приземления воздушного судна на борт прибыли полицейские, которые сняли пассажира с рейса и доставили в дежурную часть.
В итоге горожанин сам себя и наказал: ему придется заплатить административный штраф (от 500 до 1500 рублей), а также приобрести новый билет на самолет.
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