Из-за ростовского курильщика пилотам пришлось вынужденно посадить самолет

Самолет, следовавший из донской столицы в Санкт-Петербург , совершил вынужденную посадку в Москве . Пилоты изменили маршрут по причине небольшого происшествия — один из пассажиров закурил на борту.

Инцидент случился в минувший понедельник около 22:00. После того, как экипаж понял, что из туалета идет табачный дым, было принято решение посадить лайнер в аэропорту Внуково

— Нарушителем оказался 54-летний ростовчанин, — рассказали в пресс-службе МВД России . — После приземления воздушного судна на борт прибыли полицейские, которые сняли пассажира с рейса и доставили в дежурную часть.

В итоге горожанин сам себя и наказал: ему придется заплатить административный штраф (от 500 до 1500 рублей), а также приобрести новый билет на самолет.