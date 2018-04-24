Ещё
Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В столичном аэропорту Внуково накануне вечером экстренно сел борт, выполняющий рейс из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Причиной стал пассажир, который закурил в туалете самолета прямо во время полета.
"Пилот предупредил, что на борту сработала автоматика, курить нельзя. Тут же через 3 минуты мы делаем посадку в аэропорту Внуково. На борту началась паника, женщине сзади нас стало плохо, стюардесса к ней подбежала. Может быть от испуга, перенервничала. Пока мы не приземлились, никто даже не знал кто этот пассажир. Потом уже мужчина встал, начал извиняться перед всеми", — рассказал очевидец происшествия Николай Рычагов.
После посадки на борт поднялся наряд полиции. Нарушителя доставили в дежурную часть, а самолет отправился дальше без него.
Вести.Ru: последние новости
Новейший американский истребитель экстренно сел в Японии Падение башенного крана в Смоленске сняли на видео У Севастополя спасена яхта с 4 людьми на борту
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду201
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой185
Скончался Геннадий Леонов9
Зачем Понаровская вернулась в Россию22
Королева красоты оказалась водителем бандитов48
Видео
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
01:24
Что Россия проиграла в Армении
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение