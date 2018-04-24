Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира

столичном аэропорту Внуково накануне вечером экстренно сел борт, выполняющий рейс из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург . Причиной стал пассажир, который закурил в туалете самолета прямо во время полета.

"Пилот предупредил, что на борту сработала автоматика, курить нельзя. Тут же через 3 минуты мы делаем посадку в аэропорту Внуково. На борту началась паника, женщине сзади нас стало плохо, стюардесса к ней подбежала. Может быть от испуга, перенервничала. Пока мы не приземлились, никто даже не знал кто этот пассажир. Потом уже мужчина встал, начал извиняться перед всеми", — рассказал очевидец происшествия Николай Рычагов

После посадки на борт поднялся наряд полиции. Нарушителя доставили в дежурную часть, а самолет отправился дальше без него.