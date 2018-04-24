Пассажир закурил в туалете самолета и спровоцировал экстренную посадку во Внуково 

МВД России разбирается с закурившим в самолете пассажиром.
Гражданин, закуривший на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает МВД России.
«Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелета, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний житель города Ростова-на-Дону», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23 апреля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что самолет, летевший рейсом Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку из-за пассажира, нарушающего правила перелета.
После приземления на борт самолета прибыл наряд полиции. Как выяснилось, один из пассажиров курил в туалете самолета.