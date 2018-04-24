Ещё
Пассажир закурил в туалете самолета и спровоцировал экстренную посадку во Внуково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажир закурил в туалете самолета и спровоцировал экстренную посадку во Внуково 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МВД России разбирается с закурившим в самолете пассажиром.
Гражданин, закуривший на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает МВД России.
«Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелета, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний житель города Ростова-на-Дону», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23 апреля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что самолет, летевший рейсом Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку из-за пассажира, нарушающего правила перелета.
После приземления на борт самолета прибыл наряд полиции. Как выяснилось, один из пассажиров курил в туалете самолета.
ТК «Звезда»: последние новости
В Обнинске ураган снес часть новостройки Военные инженеры из Башкирии навели паромную переправу на реке в Саратовской области Ураган оставил без электричества сотни населенных пунктов Центральной части России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»560
В России рассказали о ненужности в космосе85
Россия поставила США серьезное условие288
Названо число погибших после ЧП в Торонто15
Климкин сделал грубую ошибку59
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение