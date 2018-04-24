Пассажир закурил в туалете самолета и спровоцировал экстренную посадку во Внуково

МВД России разбирается с закурившим в самолете пассажиром.

Гражданин, закуривший на борту самолета, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает МВД России.

23 апреля в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что самолет, летевший рейсом Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург , по решению командира совершает вынужденную посадку из-за пассажира, нарушающего правила перелета.

После приземления на борт самолета прибыл наряд полиции. Как выяснилось, один из пассажиров курил в туалете самолета.