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Пассажир, закуривший на борту самолёта, привлечён к административной ответственности
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Пассажир, закуривший на борту самолёта, привлечён к административной ответственности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
«Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелёта, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний житель города Ростова-на-Дону. В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23 апреля 2018 года около 22:00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку, в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелёта.
После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.
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