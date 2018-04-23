Пассажир, закуривший на борту самолёта, привлечён к административной ответственности 

«Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелёта, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний житель города Ростова-на-Дону. В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
23 апреля 2018 года около 22:00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку, в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелёта.
После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.