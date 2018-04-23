Пассажир, закуривший на борту самолёта, привлечён к административной ответственности

23 апреля 2018 года около 22:00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург , по решению командира совершает вынужденную посадку, в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелёта.

После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.