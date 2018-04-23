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В России построят глубоководный беспилотник через два года
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В России построят глубоководный беспилотник через два года 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в течение двух лет в России построят подводный беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину 12 км. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров", — сказал Рахманов.
Также он отметил, что в данный момент в КБ «Малахит» в Санкт-Петербурге завершается создание подводного аппарата, который сможет погружаться на глубину 6 км.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу раскритиковал ОСК из-за отставания по оборонзаказу. По его словам, «ряд обязательств» холдинг выполняет вне намеченного графика.
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