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Самолет из Ростова-на-Дону вынужденно посадили во Внуково из-за закурившего пассажира
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Самолет из Ростова-на-Дону вынужденно посадили во Внуково из-за закурившего пассажира 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самолет из Ростова-на-Дону сделал вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за закурившего пассажира. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она пояснила, что 23 апреля 2018 года около 22:00 в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург, по решению командира самолета совершает вынужденную посадку, в связи с нахождением на борту пассажира, нарушающего правила перелета. После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.
«Правонарушитель, куривший на борту самолета во время перелета, был доставлен в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Внуково. Им оказался 54-летний житель города Ростова-на-Дону», — сказала И. Волк.
Она добавила, что в отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах».
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