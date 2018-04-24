Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах в Москве преждевременным 

Долгосрочный прогноз о частых штормах и торнадо в столице сделан «смело и преждевременно», сообщил РИАМО в понедельник глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ранее СМИ сообщили о том, что прошедший 21 апреля шторм типичен для этого времени года в Москве, а летом в городе можно ждать торнадо. Данное утверждение сделал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
«Подобные явления, как шторм или смерч, прогнозируются за сутки, но наиболее точно масштабы и характер явлений предсказываются синоптики за десятки минут. Например, в США об урагане предупреждают за 19 минут. В начале века это было лишь 6 минут», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что говорить о том, что прошедший 21 апреля шторм — типичное явление в Москве для этого времени года, а летом жителям столицы можно ожидать торнадо — преждевременно и смело.
«Теоретически климатологи сделали верное предположение. При потеплении климата увеличивается повторяемость экстремальных событий. Но смерчи, чрезвычайно засушливые периоды, очень сильные осадки, шквалистый ветер — за несколько месяцев предсказать практически невозможно», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что специалисты отмечают статистическое повышение частотности неблагоприятных для человека природных явлений.
«Климатологически о вероятности смерчей или штормов говорить можно, но важнее разрабатывать методологию, которая позволит предупреждать людей о ненастье заблаговременно», — сказал Вильфанд.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.