Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах в Москве преждевременным

Роман Вильфанд. Долгосрочный прогноз о частых штормах и торнадо в столице сделан «смело и преждевременно», сообщил РИАМО в понедельник глава Гидрометцентра РФ

«Подобные явления, как шторм или смерч, прогнозируются за сутки, но наиболее точно масштабы и характер явлений предсказываются синоптики за десятки минут. Например, в США об урагане предупреждают за 19 минут. В начале века это было лишь 6 минут», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что говорить о том, что прошедший 21 апреля шторм — типичное явление в Москве для этого времени года, а летом жителям столицы можно ожидать торнадо — преждевременно и смело.

«Теоретически климатологи сделали верное предположение. При потеплении климата увеличивается повторяемость экстремальных событий. Но смерчи, чрезвычайно засушливые периоды, очень сильные осадки, шквалистый ветер — за несколько месяцев предсказать практически невозможно», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что специалисты отмечают статистическое повышение частотности неблагоприятных для человека природных явлений.

«Климатологически о вероятности смерчей или штормов говорить можно, но важнее разрабатывать методологию, которая позволит предупреждать людей о ненастье заблаговременно», — сказал Вильфанд.