Ещё
Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах в Москве преждевременным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Гидрометцентра РФ назвал прогноз о частых ураганах в Москве преждевременным 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Долгосрочный прогноз о частых штормах и торнадо в столице сделан «смело и преждевременно», сообщил РИАМО в понедельник глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ранее СМИ сообщили о том, что прошедший 21 апреля шторм типичен для этого времени года в Москве, а летом в городе можно ждать торнадо. Данное утверждение сделал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
«Подобные явления, как шторм или смерч, прогнозируются за сутки, но наиболее точно масштабы и характер явлений предсказываются синоптики за десятки минут. Например, в США об урагане предупреждают за 19 минут. В начале века это было лишь 6 минут», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что говорить о том, что прошедший 21 апреля шторм — типичное явление в Москве для этого времени года, а летом жителям столицы можно ожидать торнадо — преждевременно и смело.
«Теоретически климатологи сделали верное предположение. При потеплении климата увеличивается повторяемость экстремальных событий. Но смерчи, чрезвычайно засушливые периоды, очень сильные осадки, шквалистый ветер — за несколько месяцев предсказать практически невозможно», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что специалисты отмечают статистическое повышение частотности неблагоприятных для человека природных явлений.
«Климатологически о вероятности смерчей или штормов говорить можно, но важнее разрабатывать методологию, которая позволит предупреждать людей о ненастье заблаговременно», — сказал Вильфанд.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.
РИАМО: последние новости
Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки В России курс евро вырос на 25 копеек Главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по ЦФО арестовали по делу о мошенничестве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины275
Шойгу выдвинул обвинение США82
Что Россия проиграла в Армении127
Кремль готовит суперманевр508
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт7
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение