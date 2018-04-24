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В Сергиевском районе ураганный ветер сорвал крышу с Дома культуры
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В Сергиевском районе ураганный ветер сорвал крышу с Дома культуры 

АиФ-Самара 11 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 22 апреля ураганный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селеБоровка, Сергиевский район, Самарской области, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на очевидца.
Произошло это в первой половине дня. Людей на момент ЧП в здании и возле него не было.
Очевидец считает, что ветер сдул крышу из-за ошибки при строительстве: «Крыша лежала незакрепленная, при этом делали кровлю совсем недавно, она была совсем не ржавая».
Ранее региональное МЧС разослало предупреждения, что по Самарской области до 7 утра 23 апреля прогнозируется мокрый снег, дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с.
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