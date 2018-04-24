В Сергиевском районе ураганный ветер сорвал крышу с Дома культуры

В воскресенье, 22 апреля ураганный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селеБоровка, Сергиевский район, Самарской области , сообщает samara.kp.ru со ссылкой на очевидца.

Произошло это в первой половине дня. Людей на момент ЧП в здании и возле него не было.

Очевидец считает, что ветер сдул крышу из-за ошибки при строительстве: «Крыша лежала незакрепленная, при этом делали кровлю совсем недавно, она была совсем не ржавая».