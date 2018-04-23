Сугробы и оборванные провода: регионы устраняют последствия урагана

Полтора десятка регионов в центре и на северо-западе страны приходят в себя после мощного урагана. Ветер штормовой силы оставил без электричества сотни населенных пунктов. Повреждены дома, повалены деревья, а на Урале и северо-востоке еще и выпал снег. Причем в ряде районов больше, чем зимой. Как устраняют последствия непогоды? И когда же ждать весны?

Это тот случай, когда пассажиры готовы героически вызволить из снежного плена даже троллейбус. В Кирове за сутки выпала полумесячная норма осадков. Коммунальные службы к этому явно были не готовы. Пока в 40-сантиметровых сугробах вязнут автомобилисты, часть из которых уже поставили летнюю резину, радуются внезапному снегопаду лишь любители зимних видов спорта — трассами для них стали заснеженные улицы города.

Такого сюрприза погоды не ожидали сразу в 15 российских регионах. Последствия разгула стихии до сих пор устраняют от Башкирии и до Ленинградской области . Обильный снегопады и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Ураган переломал полторы тысячи деревьев, опрокинул десятки рекламных щитов. Повреждены сотни автомобилей. В Смоленской области под натиском сильного ветра не устоял башенный кран.

В Тульской и Тверской областях перебои с энергоснабжением — без света остались полторы тысячи населенных пунктов. «Сейчас продолжается работа по обходу дворов, квартир, — сообщает первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев. — У нас в четырех муниципальных районах получили повреждения кровли жилых домов, школа в Куркинском районе. Все эти вопросы держим на особом контроле».

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и во Владимирской области . Последствия непогоды устраняют более десяти бригад энергетиков. «На территории области были отключены населенные пункты в 12 муниципальных образованиях, в которых проживают 9 тысяч человек населения», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области Петр Денисов.