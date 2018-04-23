Столкновение самолета «Саратовских авиалиний» и тягача не повлияло на работу аэропорта Домодедово

Столкновение самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» и тягача в аэропорту Домодедово не повлияло на работу воздушной гавани. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

«В процессе буксировки воздушного судна тягач задел носовую часть борта самолета. Летно-технические характеристики воздушного судна нарушены не были. Командиром воздушного судна было принято решение о продолжении выполнения рейса. На работу аэропорта событие не повлияло», — подчеркнули в пресс-службе.