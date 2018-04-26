МЧС: ущерб от паводка в Саратовской области составит не менее 10 млн рублей 

САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Ущерб, причиненный паводком в Саратовской области, составит не менее 10 млн рублей, об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника ГУ по защите, мониторингу и предупреждению ЧС МЧС региона Сергей Булгаков.
"Судя по ситуации, которая складывается в районах области… ущерб от паводка в регионе составит не менее 10 млн рублей", — сказал Булгаков.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, в области подтоплено четыре участка автомобильных дорог и девять низководных мостов. Кроме того, подтоплено 189 приусадебных участков, большинство из которых, 179 участков, находятся в Балашовском районе.
"Сейчас непростая ситуация складывается в Балашовском районе, это связано с подъемом воды на реке Хопер — за последние сутки уровень воды поднялся на семь сантиметров", — отметил Булгаков.
По его словам, пик паводка на малых реках в регионе на данный момент пройден. По прогнозам, уровень воды в ближайшее время начнет снижаться.
Ранее сообщалось о введении ЧС в Балашовском районе. Власти района прикладывают все усилия чтобы не допустить еще большего разлива воды. В частности, было принято решение об увеличении плотины, чтобы не допустить перелива.