МЧС: ущерб от паводка в Саратовской области составит не менее 10 млн рублей

"Судя по ситуации, которая складывается в районах области… ущерб от паводка в регионе составит не менее 10 млн рублей", — сказал Булгаков.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, в области подтоплено четыре участка автомобильных дорог и девять низководных мостов. Кроме того, подтоплено 189 приусадебных участков, большинство из которых, 179 участков, находятся в Балашовском районе.

"Сейчас непростая ситуация складывается в Балашовском районе, это связано с подъемом воды на реке Хопер — за последние сутки уровень воды поднялся на семь сантиметров", — отметил Булгаков.

По его словам, пик паводка на малых реках в регионе на данный момент пройден. По прогнозам, уровень воды в ближайшее время начнет снижаться.

Ранее сообщалось о введении ЧС в Балашовском районе. Власти района прикладывают все усилия чтобы не допустить еще большего разлива воды. В частности, было принято решение об увеличении плотины, чтобы не допустить перелива.