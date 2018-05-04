Гроза и шквалистый ветер: Башкирию накроет ураган 

В пятницу, 4 мая, в республике будет переменная облачность. По северо-востоку Башкирии пройдут дожди. Жителей некоторых городов ждут грозы и шквалистый ветер. Утром он подует с запада со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем порывы усилятся до 22 метров в секунду, а направление изменится на северное.
— Температура воздуха составит 9–14 градусов. По югу республики потеплеет, столбик термометра поднимется до 21 градуса, — рассказали специалисты Башгидрометцентра.
В утренние часы на дорогах дымкой уляжется туман. Видимость составит 500–100 метров.
МЧС предупреждает водителей об опасности и просит быть особо внимательными на трассах республики.