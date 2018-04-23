Ураган повалил в Алтуфьеве четыре дерева и повредил три авто 

Четыре дерева повалило в Алтуфьевском районе во время субботнего урагана. Кроме того, на территории было повреждено три автомобиля.
— К счастью, во время урагана никто из жителей не пострадал. Все поваленные деревья были оперативно распилены и вывезены еще в воскресенье, — уточнили в управе района.
Напомним, что в субботу, 21 апреля, в Москве из-за разбушевавшейся стихии пострадали 17 человек, было затруднено движение электричек на ряде направлений, а также в аэропортах отменили несколько рейсов. Всего в столице отправили на утилизацию около 1200 сваленных непогодой деревьев. (вт)