Мартовские холода пришли в Москву после урагана

Москвичи приходят в себя после субботнего шторма и воскресного снега. Какая погода ждет столичный регион сегодня, рассказали в Росгидрометцентре , передает телеканал «МИР 24».

«Сегодня-завтра у нас заток с севера холодного воздуха. Ночью заморозки были от минус 1 до минус 3. Днем еле прогрелось до плюс 4, ожидается до плюс 8. Ветер северный. В ночь сохраняется погода малооблачная. Без осадков. Поэтому будет ночью холодно. Заморозки по региону», — сообщил заместитель начальника Ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков

Напомним, жертвами урагана, который прошелся по центральной части России , стали два человека, пострадали более 25 человек. Шквалистый ветер в течение нескольких часов вырывал деревья, обрывал провода, опрокидывал столбы и остановки.

В настоящее время в столичных больницах остаются 16 человек, один из них в тяжелом состоянии.

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