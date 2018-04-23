Ещё
В Бельгии внепланово остановили реактор АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии внепланово остановили реактор АЭС 

РИА Новости 58 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Внеплановая остановка реактора произведена в понедельник на АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии, сообщила компания-оператор Engie-Electrabel.
По ее информации, отключение энергоблока вызвано необходимостью профилактических работ в системе охлаждения.
Перезапуск реактора ожидается во вторник.
На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — «Дул» с четырьмя реакторами и «Тианж» с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.
АЭС «Дул» является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после проведенной экспертизы он был перезапущен.
В связи с аварией на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.
РИА Новости: последние новости
В Севастополе спасли терпящую бедствие яхту Синоптики ожидают рост числа опасных погодных явлений в московском регионе В Японии шесть человек погибли в результате оползня
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение176
У россиян снова попросят денег259
Индия лишила Россию Су-57504
Кейт Миддлтон родила22
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение