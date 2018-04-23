Ещё
Мост через Оку в Орловской области остается под водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост через Оку в Орловской области остается под водой 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В Орловской области остается подтопленным низководный мост через реку Оку рядом с деревней Городище Мценского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации спасателей, населенный пункт не оторван от жизни — имеется объездной маршрут Городище-Апальково-Отрадное протяженностью 23 км.
Также подтопленными остаются четыре участка частных домов на территории Заводского района в Орле. Утром 22 апреля спасатели выезжали в переулок Скульптурный, чтобы откачать воду из подвала жилого дома.
По прогнозу, ожидается снижение уровней воды в реках области.
АиФ: последние новости
Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности Во время урагана вывеска магазина рухнула на легковушку в Воронеже Жительницу Воронежа осудили за то, что она уронила своего сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение138
У россиян снова попросят денег245
Индия лишила Россию Су-57489
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги43
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение