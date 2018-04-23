Мост через Оку в Орловской области остается под водой

Орловской области остается подтопленным низководный мост через реку Оку рядом с деревней Городище Мценского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, населенный пункт не оторван от жизни — имеется объездной маршрут Городище-Апальково-Отрадное протяженностью 23 км.

Также подтопленными остаются четыре участка частных домов на территории Заводского района в Орле. Утром 22 апреля спасатели выезжали в переулок Скульптурный, чтобы откачать воду из подвала жилого дома.

По прогнозу, ожидается снижение уровней воды в реках области.