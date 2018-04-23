Ураган задел Курск по касательной

В минувшие выходные стихия буйствовала во всём центральном Черноземье

Самые серьёзные последствия непогода спровоцировала в столице. Там, по данным МЧС, жертвами стихии стали два человека, более 20 пострадали. Сильный ветер пронёсся ещё в девяти регионах и оставил без света около 40 тысяч человек. Курскую область шторм практически не задел, однако местами порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС сообщали об ухудшении погоды 21 апреля. И действительно, тёплая весенняя погода сменилась сильным ветром и дождём. Стихия сломала и выкорчевывала некоторые деревья, валила столбы, срывала рекламные щиты. Необычный инцидент произошёл на улице Крюкова. Там на жилой дом приземлилась теплица, которую ветер принёс из частного сектора.

— Теплица оборвала электропровода и оставила без света несколько домов. Местные жители думали, что летит НЛО. Хорошо, что МЧС приехали и быстро всё устранили, — сообщил очевидец случившегося.

Во дворах домов на улице Энгельса и Серёгина упали сразу несколько столбов. В парке имени 1 Мая порыв ветра с корнем вырвал большую ель. Повреждена и автобусная остановка у драмтеатра.

Как сообщила заместитель начальника курского гидрометцентра Мария Палехина, в ближайшие дни температура воздуха будет чуть ниже нормы, но без значительных осадков. В ближайшую ночь в отдельных районах температура воздуха ночью может опуститься до нуля, а к концу недели в регионе ожидается потепление.