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Ураган задел Курск по касательной
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Ураган задел Курск по касательной 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В минувшие выходные стихия буйствовала во всём центральном Черноземье
Самые серьёзные последствия непогода спровоцировала в столице. Там, по данным МЧС, жертвами стихии стали два человека, более 20 пострадали. Сильный ветер пронёсся ещё в девяти регионах и оставил без света около 40 тысяч человек. Курскую область шторм практически не задел, однако местами порывы ветра достигали 23 метров в секунду.
В региональном управлении МЧС сообщали об ухудшении погоды 21 апреля. И действительно, тёплая весенняя погода сменилась сильным ветром и дождём. Стихия сломала и выкорчевывала некоторые деревья, валила столбы, срывала рекламные щиты. Необычный инцидент произошёл на улице Крюкова. Там на жилой дом приземлилась теплица, которую ветер принёс из частного сектора.
— Теплица оборвала электропровода и оставила без света несколько домов. Местные жители думали, что летит НЛО. Хорошо, что МЧС приехали и быстро всё устранили, — сообщил очевидец случившегося.
Во дворах домов на улице Энгельса и Серёгина упали сразу несколько столбов. В парке имени 1 Мая порыв ветра с корнем вырвал большую ель. Повреждена и автобусная остановка у драмтеатра.
Как сообщила заместитель начальника курского гидрометцентра Мария Палехина, в ближайшие дни температура воздуха будет чуть ниже нормы, но без значительных осадков. В ближайшую ночь в отдельных районах температура воздуха ночью может опуститься до нуля, а к концу недели в регионе ожидается потепление.
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