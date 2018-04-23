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В результате субботнего урагана в Бутырском районе никто не пострадал
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В результате субботнего урагана в Бутырском районе никто не пострадал 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об этом сообщил глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов.
— Люди в результате стихии не пострадали, поврежденных автомобилей на территории района также нет. Тем не менее, ураган повалил три дерева по адресам ул. Руставели, д. 3, корп. 3, ул. Гончарова, д. 5 и ул. Добролюбова, д. 25. Все они уже распилены и вывезены, — уточнил Алисултанов.
Также он отметил, что сильным ветром была повреждена крыша дома № 84, расположенного на Бутырской улице — сорвано четыре квадратных метра кровли. В настоящий момент работы по восстановлению кровли завершены. (то)
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