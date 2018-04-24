В Москве создадут мощную систему мониторинга погодных явлений

По словам мэра столицы Сергея Собянина, нужно усиливать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. Для этого вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать минувший ураган.

"Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган. Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия", — сказал мэр города в интервью "Российской газете"

Он отметил, что систему необходимо совершенствовать. Собянин подчеркнул, что погода бьет рекорды по числу аномальных явлений. По его мнению, это происходит из-за глобального потепления, которое провоцирует катаклизмы.

"Погода, действительно, бьет рекорды по количеству аномальных явлений: то тропические ливни, то жара, то мощнейшие снегопады, то ураганный ветер. На мой взгляд, это прямое следствие изменения климата, так называемое глобальное потепление, которое провоцирует природные катаклизмы", — сказал градоначальник.

Сергей Собянин отметил необходимость усиления и совершенствования систем оповещения, работы служб спасения и ликвидации последствий стихии.

"Чтобы противостоять природным ударам, необходимо обеспечить точный прогноз. Это поможет вовремя предупредить граждан. Порой мы на воду дуем, рассылая SMS-ки, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно", — сказал мэр столицы.

21 апреля в городе прошли две штормовые волны. В результате пострадали 17 человек. Кроме того, сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.