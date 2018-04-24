Ещё
В Москве создадут мощную систему мониторинга погодных явлений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве создадут мощную систему мониторинга погодных явлений 

ТВ Центр 24 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
По словам мэра столицы Сергея Собянина, нужно усиливать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. Для этого вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать минувший ураган.
"Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган. Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия", — сказал мэр города в интервью "Российской газете".
Он отметил, что систему необходимо совершенствовать. Собянин подчеркнул, что погода бьет рекорды по числу аномальных явлений. По его мнению, это происходит из-за глобального потепления, которое провоцирует катаклизмы.
"Погода, действительно, бьет рекорды по количеству аномальных явлений: то тропические ливни, то жара, то мощнейшие снегопады, то ураганный ветер. На мой взгляд, это прямое следствие изменения климата, так называемое глобальное потепление, которое провоцирует природные катаклизмы", — сказал градоначальник.
Сергей Собянин отметил необходимость усиления и совершенствования систем оповещения, работы служб спасения и ликвидации последствий стихии.
"Чтобы противостоять природным ударам, необходимо обеспечить точный прогноз. Это поможет вовремя предупредить граждан. Порой мы на воду дуем, рассылая SMS-ки, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно", — сказал мэр столицы.
21 апреля в городе прошли две штормовые волны. В результате пострадали 17 человек. Кроме того, сильный ветер повредил около тысячи деревьев, 100 автомобилей и 30 кровель домов.
ТВ Центр: последние новости
В московском ТЦ "Измайловский" произошел пожар Собянин выразил соболезнования родителям погибшей из-за упавшего дерева девочки Центральная Россия приходит в себя после мощного урагана
Комментарии  Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли276
Россия провела секретные переговоры в Армении108
Рубль упал без видимых причин62
Россия доказала очередную ложь США497
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего6
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение