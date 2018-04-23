Коста-Рика отменила визы для россиян

Россия и Коста-Рика взаимно отменили визы для граждан своих стран. Теперь россияне могут находиться в южной республике до трех месяцев.

Страна находится в Центральной Америке, ее омывает Карибское море и Тихий океан. Прямых рейсов в этот регион мира нет, поэтому путешественника нужно искать стыковочные рейсы. В среднем продолжительность пути составит 16 часов.

Туристов там ждет серфинг на тихоокеанском и атлантическом побережьях, национальный парк Кауита, вулкан Поас, оздоровительные термальные источники Табакон, масштабные кофейные плантации, музей золота и национальный театр.

Напомним, что ранее визы для россиян отменило китайское правительство. С 1 мая разрешительные документы не требуются туристам, направляющимся на отдых на остров Хайнань.