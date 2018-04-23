Режим ЧС введут в Новгородской области из-за паводка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. / ТАСС /. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Эта мера позволит мобилизовать все силы для ликвидации последствий паводка в Новгородской области.

"Сегодня я подпишу решение о введении чрезвычайно ситуации на ближайшие несколько дней для того, чтобы максимально синхронизировать работу региональных служб и муниципальных по окончательной ликвидации последствий паводка. С учетом того, что ожидаются дожди, могут быть еще какие-то всплески погодных явлений", — сказал Никитин в понедельник журналистам после того, как облетел затопленные территории на вертолете.

Как сообщает региональное управление МЧС , из-за обильных осадков и активного таяния снега, которое пришлось в области на 17-18 апреля, в пяти населенных пунктах подтоплено 209 приусадебных участков и 11 домов.

Эвакуация потребовалась только в Крестецком районе, где двоих человек доставили в пункт временного размещения, который располагается в местной гостинице.

В результате неблагоприятных погодных условий также оказались поврежденными несколько десятков участков трасс.