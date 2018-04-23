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Режим ЧС введут в Новгородской области из-за паводка
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Режим ЧС введут в Новгородской области из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Эта мера позволит мобилизовать все силы для ликвидации последствий паводка в Новгородской области.
"Сегодня я подпишу решение о введении чрезвычайно ситуации на ближайшие несколько дней для того, чтобы максимально синхронизировать работу региональных служб и муниципальных по окончательной ликвидации последствий паводка. С учетом того, что ожидаются дожди, могут быть еще какие-то всплески погодных явлений", — сказал Никитин в понедельник журналистам после того, как облетел затопленные территории на вертолете.
Как сообщает региональное управление МЧС, из-за обильных осадков и активного таяния снега, которое пришлось в области на 17-18 апреля, в пяти населенных пунктах подтоплено 209 приусадебных участков и 11 домов.
Эвакуация потребовалась только в Крестецком районе, где двоих человек доставили в пункт временного размещения, который располагается в местной гостинице.
В результате неблагоприятных погодных условий также оказались поврежденными несколько десятков участков трасс.
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