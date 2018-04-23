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Более двух тысяч жителей Ивановской области остались без воды и света
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Более двух тысяч жителей Ивановской области остались без воды и света 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Вторая за день авария на электросетях оставила без электроснабжения и воды более 2,2 тысячи жителей Ивановской области и детский сад, сообщает в понедельник главное управление МЧС по региону.
В 09.30 мск 23 апреля в Иваново под отключение попали восемь трансформаторных подстанций, 11 домов разной этажности с населением 906 человек, в том числе 250 детей, одна школа и два детских сада. Аварию планировалось устранить к 12.00 мск. Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС по региону, причиной отключения стали последствия неблагоприятных погодных условий. По его словам, автоматика сработала из-за сильного ветра.
"В 12.40 мск 23 апреля поступило сообщение о том, что произошло нарушение электроснабжения и водоснабжения (отключена скважина) в поселке Подвязновский Ивановского района Ивановской области. Всего под отключение попали три трансформаторных подстанции, 18 многоквартирых домов с населением 2250 человек, 450 детей, один детский сад (обед приготовлен)", — говорится в сообщении.
Из-за дождя, грозы, сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду 21-22 апреля в ряде регионах ЦФО (Ивановская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Тульская и Рязанская области) произошли отключения электроснабжения. По данным Минэнерго РФ, утром 22 апреля без электричества оставались около 25 тысяч человек. В Ивановской области из-за ураганного ветра отключения произошли в Комсомольском, Тейковском, Лежневском, Ивановском, Ильинском и Гав-Посадском районах. Около 18.30 мск энергоснабжение в региона было восстановлено.
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