В Калининграде закрыли торговые центры «Эпицентр» и «Маяк»

ТЦ «Эпицентр» в Калининграде закрыли предварительно на четыре дня — до 27 апреля. Об этом сообщают СМИ.

Такой же информацией, полученной от руководства, обладают сотрудники салона МТС, расположенного на первом этаже. Многие из работников написали заявления на четырёхдневный отпуск, однако надеются, что ТЦ откроется уже завтра.

«Эпицентр» и «Маяк» закрыли в понедельник, 23 апреля. Согласно размещённой на дверях информации — по техническим причинам. Продавцы супермаркета находящегося в ТЦ»Маяк» пакуют скоропортящийся товар, чтобы развезти его по другим точкам сети.

Фото: newkaliningrad.ru