«Мангуст» спас яхту от крушения

Спасательный катер «Мангуст» вовремя отреагировал на сигнал с яхты «Кристи», терпящей бедствие в 10 километрах от мыса Херсонес. Судно подхватили и пришвартовали в бухте Севастополя

«21 апреля в 16.30 (мск) поступил сигнал о том, что примерно в 10 километрах от мыса Херсонес потеряла ход и терпит бедствие яхта «Кристи». На ней находятся 4 человека. На место происшествия был направлен катер «Наутилус», а впоследствии — катер МЧС «Мангуст», — передаёт РИА Новости

Четыре человека, которые были на яхте, не пострадали