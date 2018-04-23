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«Мангуст» спас яхту от крушения
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«Мангуст» спас яхту от крушения 

News.ru 2 часа назад
Спасательный катер «Мангуст» вовремя отреагировал на сигнал с яхты «Кристи», терпящей бедствие в 10 километрах от мыса Херсонес. Судно подхватили и пришвартовали в бухте Севастополя.
«21 апреля в 16.30 (мск) поступил сигнал о том, что примерно в 10 километрах от мыса Херсонес потеряла ход и терпит бедствие яхта «Кристи». На ней находятся 4 человека. На место происшествия был направлен катер «Наутилус», а впоследствии — катер МЧС «Мангуст», — передаёт РИА Новости.
Четыре человека, которые были на яхте, не пострадали
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