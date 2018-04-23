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В Севастополе спасли терпящую бедствие яхту
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В Севастополе спасли терпящую бедствие яхту 

РИА Новости 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Спасательный катер «Мангуст» взял на буксир и пришвартовал в бухте Севастополя терпящую бедствие яхту в 10 километрах от мыса Херсонес, четыре находящихся на яхте человека не пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе севастопольского ГУ МЧС.
"21 апреля в 16.30 (мск) поступил сигнал о том, что примерно в 10 километрах от мыса Херсонес потеряла ход и терпит бедствие яхта «Кристи». На ней находятся 4 человека. На место происшествия был направлен катер «Наутилус», а впоследствии — катер МЧС «Мангуст», — сообщили в ведомстве.
По прибытии на место происшествия спасатели констатировали, что угрозы жизни и здоровью людей на яхте нет: вода в трюм не поступала, утечек топлива не обнаружено.
"Яхту транспортировали к берегу катером «Мангуст» и в 19.52 (мск) она была пришвартована в Севастополе, у причала в порту приписки. Пострадавших в происшествии нет", — сообщили в пресс-службе.
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