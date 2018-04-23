«Все очень четко»: Гидрометцентр оценил выпущенное заранее предупреждение об урагане в Москве

В Гидрометцентре заявили, что предупреждение об ураганном ветре в столичном регионе, резком похолодании и осадках полностью себя оправдало. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Романа Вильфанда.

О плохой погоде метеорологи рассказали более чем за сутки, причем прогноз оказался максимально четким.

Все произошло в точном соответствии с расчетами Росгидромета

Своевременно выпущенное предупреждение, подчеркнул Вильфанд, позволило свести существующие риски к минимуму.

«Очень быстрое перемещение циклона с северо-запада привело к осадкам и усилению ветра в субботу. В Москве максимальная скорость ветра составляла 23 метра в секунду, в Подмосковье — 24 метра», — напомнили в Гидрометцентре.

Впервые предупреждение о проходе циклона на выходных появилось еще в четверг, 19 апреля. Тогда скорость порывов ветра оценили в значении до 22 метров в секунду. Синоптики говорили об идущем холодном фронте с дождями и снегом, а также резком похолодании в воскресенье.

В пятницу, 20 апреля, штормовое предупреждение опубликовали с уточнением скорости ветра. Говорилось, что она может достичь 25 метров в секунду на территории московского региона.

«Все очень четко», — заметил метеоролог, оценивая сделанные прогнозы и реальную погоду.

Единственным исключением из общей информации стал московский аэропорт Внуково . Там скорость ветра доходила до 29 метров в секунду. Вильфанд заметил, что условия авиаузла не соответствуют природным. Это влияет на характер ветрового режима.

«Думаю, заранее выпущенное предупреждение позволило существенно минимизировать риски», — заключил глава Гидрометцентра.

Ураган, пронесшийся по некоторым областям Центрального федерального округа, в Москве повалил сотни деревьев. Из-за действий стихии пострадали 17 человек, один ребенок погиб.