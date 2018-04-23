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Пострадавших во время субботнего урагана в Лианозове нет
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Пострадавших во время субботнего урагана в Лианозове нет 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
На территории района Лианозово во время субботнего урагана было повалено девять деревьев и повреждено два автомобиля. Об этом рассказала заместитель директора «Жилищника» Екатерина Афонина.
— Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Все поваленные деревья были оперативно распилены и вывезены еще в воскресенье, — уточнила Екатерина Афонина.
Напомним, что в субботу, 21 апреля, в Москве из-за разбушевавшейся стихии пострадали 17 человек, было затруднено движение электричек на ряде направлений, а также в аэропортах отменили несколько рейсов. Всего в столице отправили на утилизацию около 1200 сваленных деревьев. (вт)
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