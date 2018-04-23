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К выходным в Москве станет теплее
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К выходным в Москве станет теплее 

Наш Теплый стан 16 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
По сообщению Гидрометцентра России температура воздуха в Москве начнет постепенно повышаться, к выходным ожидается до 18 градусов тепла.
В тылу циклона на территорию Московской области распространился холодный воздух. Ночью по области отмечались заморозки до -3°, днем в понедельник пока еще ветрено и всего лишь 6…8° в столице и 4…9° в Подмосковье. В течение недели постепенно потеплеет.
Во вторник, 24 апреля, благодаря антициклону, несильный ветер и обойдется без осадков. Ночью вновь с заморозками: -3…-1° в Москве (в центре города 1…3°), по области -6…-1°. Днем воздух прогреется до 10…12° в мегаполисе и 9…14° в районах Подмосковье.
Со среды столичный регион вновь окажется на пути северо-западных воздушных потоков, которые обеспечат облачную погоду с дождиками. В среду ночью 2…4° в Москве и 0…5° по области, а днем ожидается 11…13° и 8…13° соответственно.
В ночь на четверг, 26 апреля, местами пройдет небольшой дождь и 4…6° в столице и 2…7° по области. Днем небольшой дождь, максимальная температура 12…14° в Москве и 10…15° в Подмосковье.
В пятницу и субботу кратковременные дожди. Ночью 2…7°, днем станет теплее — до 13…18°.
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