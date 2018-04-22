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К пострадавшей от урагана Москве подходит холодный фронт
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К пострадавшей от урагана Москве подходит холодный фронт 

Вести.Ru 22 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
К столице, которая приходит в себя после удара урагана, подошел холодный фронт. Температура падает, в ночь с 21 на 22 апреля она составляет плюс пять градусов. Порывы ветра, по словам синоптиков, не должны превысить 20 метров в секунду.
Минувшим вечером на Москву обрушились шквалистый ветер и ливень, напоминает телеканал «Россия 24». Стихия принесла много разрушений. Два человека— школьница и мужчина — погибли. 17 человек пострадали в Москве, 8 — в Подмосковье. В аэропортах были задержаны полсотни рейсов. Три самолета ушли на посадку в Петербург.
В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено. Пути на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях расчищены от поваленных деревьев. Энергетики восстанавливают подачу электричества. Ранее сообщалось, что без света остались 48 поселений — это 13 тысяч человек. В основном пострадали Наро-Фоминск, Руза, Одинцовский район.
В некоторых районах столицы порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Повалены сотни деревьев. В Кунцеве рухнул светофор, несколько рекламных щитов.
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