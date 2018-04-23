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Синоптики ожидают рост числа опасных погодных явлений в московском регионе
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Синоптики ожидают рост числа опасных погодных явлений в московском регионе 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Количество и частота опасных явлений в московском регионе в ближайшие годы увеличится из-за потепления климата, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.
"То, что касается сильных скоростей ветра, действительно, для апреля это нехарактерно. В прошлом году такие скорости ветра — до 30 метров в секунду — наблюдались во Внуково в конце мая", — сказала Позднякова.
По ее словам, тенденция к общему потеплению климата и повышению температуры воздуха в северном полушарии, будут оказывать влияние на погоду в столичном регионе.
"Эти активные процессы, в частности, скорости ветра и сильные ливни, они и будут наблюдаться более часто, чем они наблюдались в предыдущие 30 лет. Мы считаем, что будет много таких экстремальных событий — сильных ливней, сильных гроз, сильных ветров, потому что климат у нас меняется в сторону потепления", — отметила Позднякова.
При этом она добавила, что до конца месяца никаких экстраординарных событий в столичном регионе не ожидается.
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