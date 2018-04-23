Пожар на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае локализован

"В 17:20 (13:20 мск) пожар локализован на площади 2 тыс. кв. метров", — сказал он.

Пожар начался в 12:20 (08:20 мск) на производстве в 16 км от города. Загорелись штабеля готовой продукции. Погибших и пострадавших нет, работники предприятия эвакуированы. В мэрии Кодинска сообщили ТАСС, что угрозы городу нет.