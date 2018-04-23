Пожар на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае локализован 

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пожар на лесоперерабатывающем комбинате возле города Кодинск в Красноярском крае локализован, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по региону Александр Якимов.
"В 17:20 (13:20 мск) пожар локализован на площади 2 тыс. кв. метров", — сказал он.
Пожар начался в 12:20 (08:20 мск) на производстве в 16 км от города. Загорелись штабеля готовой продукции. Погибших и пострадавших нет, работники предприятия эвакуированы. В мэрии Кодинска сообщили ТАСС, что угрозы городу нет.
Из Красноярска на борьбу с огнем вылетели самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. На месте работают пожарные расчеты города Кодинск, поселка Богучаны, Богучанской ГЭС и ФСИН.