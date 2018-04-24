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В Пскове ураганный ветер повалил несколько деревьев и рекламный баннер
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В Пскове ураганный ветер повалил несколько деревьев и рекламный баннер 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
В минувшие выходные на территории Псковской области прошел ураганный ветер, порывы которого достигали 15-18 метров в секунду. Администрация Пскова и работники аварийно-спасательной службы ликвидировали последствия сильного ветра, сообщает информагентство Nation News.
В пресс-службе администрации сообщили, что ураган повалил в городе семь деревьев, а также рекламный баннер, который был расположен на фасаде одного из торговых центров. Рекламная конструкция упала на припаркованный неподалеку автомобиль.
Сообщается, что поваленные деревья распилили и вывезли. Более серьезных последствий стихии удалось избежать благодаря тому, что в городе проводятся профилактические работы по своевременной рубке аварийных деревьев коммунальными службами Пскова.
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