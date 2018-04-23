Сильный ветер мешает тушению пожара на заводе в Красноярском крае

"Загорелись пакеты с готовой продукцией. Сейчас огонь тушат все пожарные расчетные города, помощь оказывают пожарные с Богучанской ГЭС, ждем машины из Богучан и вертолеты. Окапывается территория, борьбе с огнем мешает сильный ветер", — сказал Желябин.

Он подтвердил, что угрозы городу нет. С лесобазы все эвакуированы, а пожарные сейчас «отстаивают от огня другую лесобазу — „Карат“.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю ТАСС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, возгорание возникло около 12:20 (по местному времени). К его ликвидации привлечены 26 человек и 6 единиц техники, на место направлен вертолет Ми-8.

Согласно информации на сайте предприятия, Кодинский деревообрабатывающий комбинат расположен в уникальном лесном массиве в самом центре Сибири на берегу реки Ангара, в городе Кодинск Красноярского края в 5 км от Богучанской ГЭС. Расстояние до ж/д станции Карабула 170 км. Заводская территория составляет 48 га.