Власти Москвы озвучили количество поврежденных ураганом машин 

Прошедший в выходные в столичном регионе ураган повалил 1 147 деревьев, более 30 рекламных щитов и 11 матч освещения. 131 автомобиль оказался разбит. Такие данные приводит Mash.
Кроме того, из-за стихии пострадали 12 человек, два человека погибли, в том числе ребенок.
Из-за разрушений в городе образовались заторы. В частности, на Смоленском бульваре было полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на проезжую часть.
В ситуационном центре Росгидромета предупредили, что порывистый ветер сохранится 23 и 24 апреля. Возможны заморозки.