Власти Москвы озвучили количество поврежденных ураганом машин

Прошедший в выходные в столичном регионе ураган повалил 1 147 деревьев, более 30 рекламных щитов и 11 матч освещения. 131 автомобиль оказался разбит. Такие данные приводит Mash.

Кроме того, из-за стихии пострадали 12 человек, два человека погибли, в том числе ребенок.

Из-за разрушений в городе образовались заторы. В частности, на Смоленском бульваре было полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на проезжую часть.