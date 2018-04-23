Новый самолет Sukhoi Superjet 100 поступил в авиакомпанию «Ямал»

ТАСС , 23 апреля. Парк авиакомпании «Ямал» пополнился еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Очередной пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании. Борт совершил перелет из Москвы на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» ( Тюмень )", — говорится в сообщении.

Cейчас в парке авиакомпании «Ямал» 13 самолетов этого типа. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщал, что авиаперевозчик региона является якорной компанией для завода-производителя Sukhoi Superjet. В общей сложности на Ямал поступит 25 самолетов, планируется продлить эту программу.

"Переход региональной авиакомпании «Ямал» на отечественные самолеты идет поэтапно. В результате эксплуатации бортов мы уже внесли некоторые корректировки в комплектации, которые были учтены конструкторами. Мы формируем долгосрочный и объемный пакет заказов для авиастроения", — передает слова Кобылкина пресс-служба.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» . Максимальная вместимость — 103 места. Несмотря на название «Региональный», версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории «С» (крейсерская скорость — 830 км/ч, максимальная — 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу — 1700 м.