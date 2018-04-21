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Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео последствий бури в Москве
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Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео последствий бури в Москве
ТАСС
21 апреля 2018
Комментарии
Фото:
ТАСС
В
Москве
прошла буря со шквалистым ветром. По предварительным данным, погиб один ребенок, еще 12 человек пострадали. Повалены сотни деревьев.
ТАСС
собрал фото и видео пользователей, запечатлевших последствия непогоды в городе.
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