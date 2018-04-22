Количество пострадавших от урагана в Москве выросло до 17 человек

Из-за урагана в столице количество пострадавших увеличилось до 17 человек, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий штормового ветра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Количество пострадавших во время урагана, который пришел в город 21 апреля, увеличилось до 17 человек», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии.

«Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.

Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.

Днем в субботу во время урагана в Москве пострадала девочка. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.