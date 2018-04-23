Сломанные ураганом деревья в Останкине распилены и вывезены

Коммунальщики Останкина ликвидировали последствия субботнего урагана; он обрушился на город во второй половине дня 21 апреля. Как сообщила руководитель отдела по вопросам ЖКХиБ районной управы Ольга Корягина , в Останкинском районе основной удар стихии пришелся на деревья.

— Порывами ветра сломало 16 деревьев; также повредило кровлю дома на проспекте Мира, 99. К счастью, люди в Останкинском районе не пострадали, — пояснила она.

Она добавила, что все деревья распилены и вывезены. Если же в каком-то дворе есть упавшие крупные ветки либо поваленные стволы, можно сообщить в управу, написав по адресу OstSpr@mos.ru либо позвонить дежурному по номеру 8 (495)-615-67-68. (иб)