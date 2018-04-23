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Сломанные ураганом деревья в Останкине распилены и вывезены
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Сломанные ураганом деревья в Останкине распилены и вывезены 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Коммунальщики Останкина ликвидировали последствия субботнего урагана; он обрушился на город во второй половине дня 21 апреля. Как сообщила руководитель отдела по вопросам ЖКХиБ районной управы Ольга Корягина, в Останкинском районе основной удар стихии пришелся на деревья.
— Порывами ветра сломало 16 деревьев; также повредило кровлю дома на проспекте Мира, 99. К счастью, люди в Останкинском районе не пострадали, — пояснила она.
Она добавила, что все деревья распилены и вывезены. Если же в каком-то дворе есть упавшие крупные ветки либо поваленные стволы, можно сообщить в управу, написав по адресу OstSpr@mos.ru либо позвонить дежурному по номеру 8 (495)-615-67-68. (иб)
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