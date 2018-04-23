В «Мособлэнерго» поступило около 300 заявок после урагана в Подмосковье

Сотрудники «Мособлэнерго» после урагана, прошедшего в Подмосковье 21 апреля, получили порядка 300 обращений и полностью восстановили электроснабжение в регионе уже к вечеру 22 апреля, на ликвидации последствий стихии работало 43 бригады энергетиков, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ураган накрыл Москву и Подмосковье 21 апреля. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Во время урагана порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений.

«АО «Мособлэнерго» к 18:00 воскресенья полностью завершило работы по восстановлению последствий урагана, который прошел по территории Подмосковья в минувшие выходные. Ремонтно-восстановительные бригады оперативно устраняли последствия урагана, работая по заявкам от потребителей. Всего обращений на диспетчерские пункты по сетям с классом напряжения 0,4 кВ поступило 297. Все они отработаны к вечеру воскресенья», — отмечается в сообщении.

С вечера субботы в «Мособлэнерго» был объявлен режим повышенной готовности. В ночь с субботы на воскресенье возник пиковый этап ликвидации последствий, поскольку именно в это время фиксировалось наибольшее количество локальных технологических нарушений. На территории обслуживания компании массовых технологических нарушений не происходило.

Всего на территории обслуживания «Мособлэнерго» за время урагана технарушения возникли в 19 населенных пунктах. Более всего пострадал Раменский район, ему оказывали поддержку другие филиалы компании. Также «Мособлэнерго» помогало сетевым организациям, работающим в Московской области.

«По оценкам специалистов компании, масштабы повреждений на сетях, обслуживаемых «Мособлэнерго», в разы меньше, чем в целом по области. В минувшие выходные ремонтно-восстановительные бригады задействовали передвижные электростанции и генераторы в ситуациях, когда по независящим от «Мособлэнерго» причинам отключался питающий центр. Над непосредственным устранением последствий стихийного бедствия работало 43 бригады компании», — добавляется в сообщении.

Энергетики «Мособлэнерго» во время грозы пользовались техническими средствами, а также опытом, полученным при проведении тренировок и работе в схожих непростых погодных условиях.