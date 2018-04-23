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В МЧС опровергли информацию о том, что реки Чемордачка и Аксайка вышли из берегов
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В МЧС опровергли информацию о том, что реки Чемордачка и Аксайка вышли из берегов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Жители Ростовской области разместили в социальных сетях фотографии и видеоролики потопов в двух районах. Однако в ГУ МЧС сообщили, что ситуация под контролем, и реки из берегов накануне не выходили.
Автор одного из роликов рассказал, что из берегов вышла река Аксайка и затопила грунтовую дорогу.
На другом видео мужчина пытается отогнать из зоны затопления свою машину.
Мужчина попытался отогнать автомобиль из зоны потопа
— Река Чемордачка. Из-за спуска воды на Цимлянском водохранилище автомобиль чуть не утонул, — написал автор ролика.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что ничего критического не произошло: накануне вода в нескольких реках приближалась к опасной отметке, но реки не выходили из берегов, и никакие населенные пункты не были подтоплены.
21 апреля Ростовский гидрометцентр сообщал о том, что из-за ветра и сброса паводковых вод из Цимлянского водохранилища возможно повышение уровня Дона. Вода может достигнуть опасной отметки, что грозит неприятностями для жителей прибрежных территорий.
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