В МЧС опровергли информацию о том, что реки Чемордачка и Аксайка вышли из берегов

Жители Ростовской области разместили в социальных сетях фотографии и видеоролики потопов в двух районах. Однако в ГУ МЧС сообщили, что ситуация под контролем, и реки из берегов накануне не выходили.

Автор одного из роликов рассказал, что из берегов вышла река Аксайка и затопила грунтовую дорогу.

На другом видео мужчина пытается отогнать из зоны затопления свою машину.

Мужчина попытался отогнать автомобиль из зоны потопа

— Река Чемордачка. Из-за спуска воды на Цимлянском водохранилище автомобиль чуть не утонул, — написал автор ролика.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что ничего критического не произошло: накануне вода в нескольких реках приближалась к опасной отметке, но реки не выходили из берегов, и никакие населенные пункты не были подтоплены.

21 апреля Ростовский гидрометцентр сообщал о том, что из-за ветра и сброса паводковых вод из Цимлянского водохранилища возможно повышение уровня Дона. Вода может достигнуть опасной отметки, что грозит неприятностями для жителей прибрежных территорий.