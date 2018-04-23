Последствия урагана в Лосиноостровском ликвидированы

Коммунальные службы Лосиноостровского района ликвидировали последствия урагана, обрушившегося на столицу 21 апреля. Как сообщил начальник отдела ЖКХ районной управы Роберто Леонов, основной удар стихии пришелся на деревья.

— На территории района упало 20 деревьев; к настоящему времени они распилены и вывезены. Также известно о нескольких пострадавших автомобилях, — прокомментировал Леонов.

Он добавил, что обратиться по поводу сломанных во дворах растениях либо упавших ветках можно, написав в электронную приемную управы yrlos@mos.ru. Также можно подойти к дворнику, либо позвонить дежурному в районную управу. (иб)