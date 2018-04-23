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Последствия урагана в Лосиноостровском ликвидированы
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Последствия урагана в Лосиноостровском ликвидированы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Коммунальные службы Лосиноостровского района ликвидировали последствия урагана, обрушившегося на столицу 21 апреля. Как сообщил начальник отдела ЖКХ районной управы Роберто Леонов, основной удар стихии пришелся на деревья.
— На территории района упало 20 деревьев; к настоящему времени они распилены и вывезены. Также известно о нескольких пострадавших автомобилях, — прокомментировал Леонов.
Он добавил, что обратиться по поводу сломанных во дворах растениях либо упавших ветках можно, написав в электронную приемную управы yrlos@mos.ru. Также можно подойти к дворнику, либо позвонить дежурному в районную управу. (иб)
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