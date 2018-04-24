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В ЦФО восстановили все сети после урагана
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В ЦФО восстановили все сети после урагана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Специалисты группы "Россети" завершили аварийно-восстановительные работы в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), которые пострадали от урагана 21 апреля. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Как отмечается, в пострадавшие от стихии регионы были направлены дополнительные мобильные бригады из других субъектов федерации для устранения последствий. К проведению этих работ были привлечены более 650 бригад, в состав которых входят примерно 2,5 тыс. человек. Во время устранения неполадок электроснабжение всех социально значимых объектов осуществлялось от резервных источников.
Ранее в МЧС рассказали о последствиях урагана в Москве, во время которого упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения.
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